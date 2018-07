Falta de chuva ameaça abastecimento em 200 cidades de SP

A vazão de 16,93 metros cúbicos do Rio Piracicaba é considera muito baixa por conta da extensão do manancial. Nesses rios, a qualidade das águas piorou em decorrência da queda no nível causada pela estiagem. O índice médio de chuvas este mês não chegou a cinco milímetros na região, quando já deveria estar próximo de 50 milímetros. Cidades de grande e médio portes, como Campinas, Piracicaba e Rio Claro, estão em vias de iniciar o racionamento. O nível baixo do Rio Jaguari causa preocupação aos moradores de Limeira, mas a concessionária garante que o racionamento será evitado, já que a água é captada também no Ribeirão Pinhal, que está com nível melhor. A cidade tem um dos mais baixos índices de perda de água tratada do país, com 14,8%.

O problema se repete em outras regiões do Estado. Na região de Sorocaba, o problema é mais grave em Itu, onde a água é captada em mananciais superficiais que estão secando. Os moradores enfrentam racionamento drástico desde fevereiro. Em Salto, a prefeitura chegou a decretar emergência por causa da seca, mas o racionamento foi suspenso.

Indaiatuba lançou campanhas para economia de água.

Em Sorocaba, as represas do Ipaneminha e do Éden, que abastecem cerca de 240 mil habitantes, estão com nível preocupante. O Serviço Autônomo de Água e Esgotos estuda recorrer a represas particulares para suprir a falta de água. A cidade está sem chuva há 29 dias. A estiagem deve perdurar até o final de agosto na região.

Bairros de Bauru, na região central do Estado, ficaram sem água no final de semana. O Departamento de Água e Esgoto atribuiu o problema ao rompimento de uma adutora, mas o nível do Rio Batalha, que abastece quase a metade da cidade, está com o nível baixo. O mesmo ocorre com o Rio do Peixe, um dos mananciais que abastecem Presidente Prudente. Para compensar a escassez de água, foi ampliada a captação no Rio Aguapeí.

Em Marília, quatro dos oito mananciais que abastecem a cidade entraram em nível de alerta, com menos de 50% da capacidade, segundo o Departamento de Água e Esgoto de Marília. Uma campanha pede à população economia de água. Em razão da crise, serão perfurados oito poços para complementar o abastecimento.

Na captação que abastece a cidade de Ourinhos, no sudoeste paulista, o Rio Pardo está com o nível mais baixo dos últimos dez anos. A cidade está em campanha por economia de água. A medida foi adotada também em Botucatu, que se abastece do mesmo rio.