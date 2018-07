Falta de concurso e veto a nomeação são problemas Além do bloqueio do sistema que impede o cadastro e pagamento de substitutos, as instituições federais de ensino enfrentam outros gargalos. Os principais são a ausência de novos concursos públicos e a proibição de que docentes já aprovados sejam nomeados. As medidas integram o pacote de ajuste dos gastos do governo, que previu corte de R$ 50 bilhões para 2011.