Falta de consenso marca assembleia da BRF sobre Abilio--analistas

A eleição de Abilio, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, maior distribuidor dos produtos da BRF, poderia complicar a relação com outros fornecedores da varejista e com outras redes supermercadistas parceiras da BRF, resultante da incorporação da Sadia pela Perdigão.

A falta de um consenso chama a atenção principalmente entre as empresas de consultoria de instrução de votos para assembleias, das quais costuma-se esperar um posicionamento mais homogêneo.

A ISS, uma das maiores empresas globais do segmento, recomenda a aprovação da chapa com Abilio como chairman da BRF, citando, entre as razões, "a ausência de problemas envolvendo a companhia ou seu conselho", além de uma proposta de um conselho com número adequado de "diretores independentes".

O relatório não aponta a chance de conflito de interesses como um fator impeditivo, mas assinala que Abilio teria, de fato, acesso a informações estratégicas de ambas empresas.

Já a consultoria Glass Lewis destaca a questão do conflito pelo fato de o Pão de Açúcar ser o maior distribuidor dos produtos da BRF, respondendo por quase 11 por cento das vendas, enquanto a empresa de alimentos é a maior fornecedora da varejista, responsável por 6 por cento das vendas totais.

"Recomendamos que os acionistas votem contra a proposta", afirma a Glass Lewis, acrescentando que "infelizmente, a companhia uniu a eleição do presidente e vice-presidente de conselho". A consultoria disse ainda que não recomenda uma aprovação conjunta, ao contrário do que costuma acontecer quando "os benefícios apresentados por um representante compensam as possíveis consequências negativas do outro".

A chapa de Abilio tem como vice-presidente Sérgio Rosa, ex-presidente da Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil, que detém 12,21 por cento de participação na BRF. A companhia de alimentos tem ainda entre os principais sócios a Petros --fundo de pensão dos funcionários da Petrobras--, com 12,74 por cento, e a gestora de recursos Tarpon, com 8 por cento. Investidores estrangeiros têm cerca de 32 por cento da BRF.

A BRF, uma das líderes no mercado global de carne de aves, tem como meta começar a preparar neste ano um plano com metas de longo prazo, até 2020, em parceria com o novo Conselho de Administração.

Analistas do Citi apontaram a chapa proposta como positiva para a companhia. "Acreditamos que a lista leve a mudanças positivas, incluindo maior responsabilização da diretoria através da ligação mais direta entre a compensação dos executivos e o desempenho operacional, além do foco maior na área comercial e da cultura que pode se beneficiar da experiência de Diniz no mercado de varejo internacional."

ABILIO MANTÉM OTIMISMO

Abilio Diniz, por sua vez, tem demonstrado confiança na eleição, cuja votação que acontece nesta terça-feira. "Espero ser eleito", disse ele em evento em meados de março. "Não existe qualquer lei que impeça um presidente do Conselho de Administração de uma companhia e de outra."

O presidente-executivo da BRF, José Antônio Fay, disse recentemente em teleconferência que "a relação entre o varejo e a indústria é uma relação comercial como qualquer outra". O executivo frisou na ocasião que a administração estava apenas acompanhando o processo. "Nós somos coadjuvantes neste processo, não somos atores principais... Estamos ali coordenando, mas não estamos julgando ou interferindo", disse.

Já na avaliação do presidente de Conselho de Administração e presidente-executivo do Casino, Jean-Charles Naouri --controlador do Grupo Pão de Açúcar e com quem Abilio tem travado inúmeras batalhas desde meados de 2011--, a entrada do empresário na BRF "seria obviamente conflito de interesse".

O Casino já teria inclusive solicitado que Abilio renunciasse à sua posição no Pão de Açúcar.

Desde que transferiu o controle do Pão de Açúcar ao grupo francês, em junho de 2012, Abilio tem diversificado o portfólio de investimentos. Do fim do ano para cá, o empresário reduziu pela metade sua fatia nas ações preferenciais da varejista, levantando cerca de 1,65 bilhão de reais, reinvestidos em ações de outras companhias, entre as quais estaria a BRF.