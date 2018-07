Falta de energia ainda atinge 15 mil pessoas em MG Cerca de 15 mil consumidores ainda estavam sem energia elétrica por volta das 16 horas de hoje na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), até o fim do dia a eletricidade deverá estar estabelecida em toda a região. A falta de luz começou na tarde de ontem após redes de transmissão serem atingidas por árvores, descargas elétricas e a forte chuva, segundo a Cemig. As tempestades que atingiram parte do Estado ontem, com ventos chegando a quase 50 quilômetros por hora, causaram vários estragos, principalmente nas cidades de Betim e Contagem, as mais afetadas com a falta de luz. Da população ainda afetada pelo corte de energia, 70% são da cidade de Contagem e o restante estava distribuído nas outras cidades da Grande capital mineira. No fim da manhã, cerca de 25 mil pessoas estavam sem energia elétrica.