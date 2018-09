Falta de energia atinge campus Maracanã da Uerj O campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã, está sem energia elétrica desde o início da noite de ontem. De acordo com a concessionária Light, o serviço apresentou falhas após dois cabos de energia serem danificados por máquinas que realizavam obras para a prefeitura em Triagem, na zona norte.