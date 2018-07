Falta de energia interrompe Linha 4-Amarela do metrô

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A falta de energia elétrica parou por cerca de 30 minutos a circulação dos trens da Linha4-Amarela (Butantã-Luz) na manhã desta sexta-feira, 18, segundo informações da Companhia do Metropolitano de São Paulo. A falha de alimentação elétrica ocorreu às 8 horas, nos dois sentidos do trecho entre as estações Butantã e Paulista, prejudicando os usuários das estações Butantã, Pinheiros e Faria Lima. Segundo o metrô, a circulação começou a se normalizar por volta das 8h30.

Por conta da paralisação da circulação da Linha4-Amarela, as linhas 1-Azul, Linha 2-Verde e Linha 3-Vermelha do metrô tiveram que circular com restrição de velocidade.

As estações ficaram fechadas aos passageiros por motivo de segurança, para que não houvesse aglomeração nas plataformas. Além disso, os acessos para as transferências para as estações Paulista, República e Luz também foram interditados.

A falta de energia elétrica pode ter sido causada por um problema em uma subestação da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP). A empresa ainda não tem informações sobre o ocorrido.