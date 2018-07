Falta de escoramento causou queda de muro, diz laudo

O laudo aponta ainda a vibração causada pelas máquinas que eram utilizadas na obra do shopping e pelos veículos que trafegavam pela rua como uma das possíveis causas do acidente. Os escombros da parede de tijolos maciços atingiram quatro automóveis e uma moto que passavam pela rua. As vítimas estavam nesses veículos e morreram soterradas.

As obras do shopping foram embargadas e liberadas somente após o escoramento das paredes remanescentes, um mês depois do acidente. A delegada informou que ainda precisa ouvir especialistas de várias áreas e pessoas que trabalharam na obra para chegar a possíveis culpados. "Se houver necessidade de laudo complementar, vamos requisitar", disse.

Não há prazo para a conclusão do inquérito. A construtora Fonseca&Mercadante, responsável pelas obras do Shopping Pátio Cianê, informou em nota que não concorda com a íntegra do laudo e tem plena consciência da correção de todas as medidas adotadas desde o início das obras. A empresa informou estar à disposição das autoridades e ter interesse na completa apuração das causas do acidente.