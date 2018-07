Falta de informação ainda é obstáculo O entrave para o crescimento do setor, acreditam as seguradoras, ainda é a falta de informação do produtor rural. "Mas devemos lembrar que o seguro agrícola é um dos principais instrumentos de política agrícola em todo o mundo", diz o diretor técnico da Aliança do Brasil, Wady Cury. Segundo ele, muitos desconhecem o instrumento da subvenção e acreditam que é caro fazer um seguro. Em média, exemplifica Cury, o prêmio para a cultura de soja custa em torno de R$ 40 por hectare. "Se o agricultor estiver em São Paulo ou Minas, vai pagar apenas R$ 10 desse custo", calcula. "Não é caro." Para o diretor-comercial da Seguradora Brasileira Rural, Geraldo Mafra, o crescimento do setor mostra que os produtores estão mais conscientes e profissionalizados. "Contratar um seguro é uma forma de gestão de risco", acredita. Este ano, diz Mafra, a seguradora já movimentou 70% do volume de contratos de seguro rural negociados no ano passado. "Nossa expectativa é crescer 129%", calcula. COLHEITA GARANTIDA Além do seguro de custeio, o mais acionado pelos produtores, algumas seguradoras já sentem também uma maior procura pelo seguro de colheita garantida, que garante a produtividade esperada caso ocorra algum evento climático que afete a produção. "Entretanto ainda há um empecilho, que são os índices oficiais de produtividade, que estão desatualizados", diz o diretor de Negócios Corporativos da Mapfre Seguro, Artur Santos. "Essas informações são fundamentais para definir os produtos, as abrangências de cobertura e as taxas a serem cobradas." Para atrair a adesão dos produtores, algumas seguradoras também já adotam um sistema diferenciado de cobrança, o que beneficia aqueles mais tecnificados. "Temos uma taxa customizada, que considera a tecnificação do produtor. Por exemplo, para um produtor que usa insumo de forma correta, terá a taxa menor", diz o superintendente de Agronegócios da Allianz Seguros, Luiz Carlos Meleiro. INFORMAÇÕES: Mapa, www.agricultura.gov.br