Falta de intervenção estatal prejudica os pacientes

Residentes, durante recente queda de braço com o MEC e secretarias estaduais de Saúde, pararam setores de hospitais universitários. Cardiologistas que atendem pelo SUS interromperam cirurgias eletivas em Goiás. Em 2004, um movimento que começou na Bahia se espalhou e levou médicos paulistas a só atender no consultório pela tabela mínima da categoria. As reivindicações em maioria são justas - como lembraram os ginecologistas paulistas em sua última campanha salarial, um parto nos convênios médicos custa menos do que uma escova progressiva.

E parar pode surtir efeito - o Ministério da Saúde, por exemplo, anunciou recentemente uma ampla correção dos valores pagos por procedimentos cardiológicos. No entanto, sem uma política para a categoria, como carreiras públicas para o SUS e a regulação da relação médico-convênio, será cada vez maior o prejuízo aos doentes, mesmo que as greves só atinjam procedimentos que podem esperar.

No dia a dia dos consultórios, cada vez mais os profissionais segregam os pacientes dos planos em um espaço pequeno da agenda, um protesto silencioso contra a remuneração que faz mal à saúde de tantos que precisam de um diagnóstico. Apesar de a saúde ser prioridade, essas questões não estão entre as propostas dos candidatos à Presidência da República para as eleições deste ano.

É JORNALISTA DE O ESTADO DE S. PAULO