Falta de luz ainda atinge 30 mil após temporal no RS As regiões do sul do Rio Grande do Sul estão com problemas no fornecimento de energia elétrica na manhã de hoje, segundo informações da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). Problemas técnicos ocorridos durante a madrugada interromperam o fornecimento de energia elétrica a cerca de 29 mil clientes dos municípios de Dom Pedrito, São Lourenço do Sul e Turuçu.