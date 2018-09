Falta de luz atinge dois locais de prova da Fuvest em SP A falta de luz em dois locais na capital paulista complicou a prova da Fuvest para cerca de 3 mil candidatos ontem, na primeira fase do vestibular. Na Universidade Cidade de São Paulo (Unicid), na Vila Carrão (zona leste), um trabalho de manutenção programado pela Eletropaulo deixou as salas sem eletricidade até por volta das 16 horas - a prova havia começado às 13 horas. Na Lapa, zona oeste, a luz acabou por causa da chuva e os candidatos tiveram de esperar por 50 minutos para continuar a responder as 90 questões. Segundo a Fuvest, os horários para o término da prova foram ampliados nos dois locais para que os vestibulandos pudessem compensar o tempo perdido. O exame estava marcado para acabar oficialmente às 18 horas. Dos 138.242 inscritos no vestibular, 5,32% faltaram à prova. Assim, 130.893 vestibulandos participaram da Fuvest - o menor número da década. ?Atrapalhou muito, porque além da questão psicológica, a vista doía e dava dor de cabeça?, disse Thiago Marques, de 18 anos, que fez boa parte da prova com pouca luz, na Unicid. Ele afirmou que pretende reclamar com a Fuvest e ?pedir um novo exame?. ?Fui injustiçado.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.