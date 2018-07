Falta de luz atinge região central de SP Cerca de 30 mil unidades consumidoras da região central de São Paulo estão sem energia elétrica desde as 9h45 desta hoje, segundo informações da Eletropaulo. A empresa ainda não tem informações sobre o que teria causado a interrupção da energia no circuito subterrâneo na região, mas a prioridade é fazer uma manobra para que seja restabelecido o fornecimento da energia, de acordo com a assessoria. Os bairros atingidos são Higienópolis, Santa Cecília, Bela Vista e parte de Cerqueira César. Segundo a Eletropaulo, a expectativa é de que, até meio-dia, 80% da energia seja restabelecida.