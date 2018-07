Falta de luz atinge trechos de nove bairros no Rio Trechos de nove bairros do Rio de Janeiro continuavam sem luz hoje, por volta das 10 horas, segundo informações da Light, empresa que fornece energia elétrica para a cidade. De acordo com ela, equipes estão trabalhando para restabelecer o fornecimento, interrompido em virtude das chuvas e ventos da noite de ontem.