Falta de luz na UFMG não prejudica Enem em BH O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) transcorreu sem grandes problemas em Belo Horizonte neste sábado. Candidatos reclamaram do trânsito muito congestionado, principalmente na área central da capital, mas foram registrados poucos atrasos nas 81 instituições da cidade onde eram aplicadas as provas. O maior transtorno ocorreu no campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde alguns prédios ficaram sem energia no início do exame.