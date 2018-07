Falta de luz prejudica abastecimento de água em SP

Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o restabelecimento deve ser retomado aos poucos e a normalização deve ocorrer na madrugada de amanhã. A falta de energia elétrica ocorreu das 18 horas de ontem até as 6 horas de hoje e interrompeu o funcionamento do sistema de bombeamento local.

Os bairros afetados de Barueri são Vila Ceres, Jardim dos Camargos, Vila Universal, Jardim São Silvestre, Jardim Engenho Novo, Cruz Preta, Jardim Paraíso, Vila Pindorama, Jardim Califórnia, Vila Morelato, Boa Vista, Vila Porto, Valparaíso e Jardim Barueri.

Em Santana de Parnaíba, os bairros atingidos são Parque Santana, Jardim Rancho Alegre, Jardim Isaura, Chácara Maria Alves e Germano; e, parcialmente, Parque Fernão Dias, Residencial New Ville, Jardim São Luiz, Votuparim, CDHU, Refúgio dos Bandeirantes e Centro.