Falta de rumo na agricultura é global, diz embaixador da FAO Falta no Brasil e no mundo um código agroambiental que permita aos produtores crescerem com estratégia, afirmou nesta terça-feira o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, nomeado recentemente embaixador especial da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) para o cooperativismo mundial.