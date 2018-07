Falta de saneamento reforça análise da Igreja sobre Rio

Guaratiba, na zona oeste, onde fica o palco dos eventos finais da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), é uma das áreas com menor coleta adequada de esgoto: 32,6% dos domicílios lançam os detritos em vala, rio ou fossa rudimentar. Outro indicador da desigualdade social na capital fluminense é a coleta de lixo.

Em Manguinhos, 10% queimam, enterram ou jogam em terreno baldio ou em curso d''água o lixo que produzem. Esse índice é de 6,1% no Complexo do Alemão e de 5,7% no Jacarezinho, duas áreas de favela na zona norte. Os dados são do Instituto Pereira Passos, com base em informações do Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).