Falta de sangue em hospitais de SP preocupa A Fundação Pró-Sangue passa por situação de emergência, com seus estoques garantindo abastecimento para apenas dois dias, quando o ideal seria ter reserva para pelo menos sete dias, dizem os especialistas. A Fundação é responsável pelo abastecimento de aproximadamente 130 hospitais da região metropolitana de São Paulo,e necessita agora de doadores de todos os tipos sanguíneos. Hoje as doações são aceitas até ás 18 horas. As consultas aos postos de coleta podem ser feitas pelo telefone 0800-550300 ou pelo site www.prosangue.sp.gov.br. Com o feriado prolongado de Corpus Christi, o número de doadores diminuiu, confirmou um funcionário da entidade. Para doar, basta estar em boas condições de saúde, alimentado, ter entre 18 e 65 anos, pesar no mínimo 50 quilos e levar documento de identidade original. Quem tomou a vacina contra gripe precisa aguardar 30 dias para fazer a doação. E quem estiver gripado ou resfriado só deve doar após a recuperação. Serviço Local: Posto de Coleta Clínicas Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, 155 - 1º andar A 200 metros da Estação Clínicas do Metrô Estacionamento gratuito aos doadores Período: segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas Sábados, domingos e feriados, das 8 às 18 horas