Falta de sangue faz hospitais adiar cirurgias A falta de doadores nos bancos de sangue de São Paulo têm provocado o adiamento de cirurgias e de transfusões. Anteontem, 5 procedimentos foram desmarcados no Hospital São Paulo e 25 pacientes não puderam passar por transfusões, segundo Maria Angélica de Camargo Soares, chefe do setor de coleta do Banco de Sangue da unidade. No Hospital do Rim e Hipertensão, quatro procedimentos foram adiados, sendo três transplantes.