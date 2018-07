Falta de servidores grevistas será descontada, diz TJ-SP O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou nesta quinta-feira que as faltas dos servidores que participam do movimento grevista sejam descontadas. A decisão, tomada ontem, levou em consideração os prejuízos causados à população do serviço jurisdicional. A resolução determina também que as faltas não podem ser compensadas por banco de horas, abono, cômputo de tempo de serviço ou qualquer outra vantagem que o tenha por base.