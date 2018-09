Falta de silos. Um problema antigo

Se por um lado a produção de grãos no Brasil tem crescido ano a ano, passando de cerca de 83 milhões de toneladas na safra 1999/2000 para 147 milhões de toneladas nesta safra (crescimento que pode ser atribuído, entre outros fatores, ao amplo investimento em pesquisa e tecnologia para plantio no cerrado, o que elevou a produtividade de 2.195 para 3.141 toneladas por hectare na última década), o mesmo não ocorre nos processos que envolvem os grãos fora da lavoura, ou seja, no pós-colheita. Além de possuir uma capacidade de armazenamento aquém do tamanho da safra atual, boa parte das unidades de armazenamento não tem condições de armazenar esses grãos pelo período necessário sem comprometer a qualidade.

Silos antigos. "Isso porque são estruturas cuja idade beira os 40 anos e que foram construídas quando não havia preocupação em armazenar com qualidade. Nesse sentido o Brasil pode então ser comparado a um carro velho e sem um pneu", disse o presidente da Associação Brasileira de Pós-Colheita (Abrapós), Irineu Lorini durante a 5.ª Conferência Brasileira de Pós-Colheita, evento realizado na semana passada em Foz do Iguaçu (PR), e que reuniu especialistas, produtores e cooperativas de diversas regiões do País para discutir os principais gargalos do setor de armazenamento.

Entre os problemas debatidos esteve o estrangulamento da capacidade estática dos armazéns brasileiros. De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o potencial total dos cerca de 17.500 armazéns existentes no Brasil está próximo dos 135 milhões de toneladas.

Sendo assim, o déficit de armazenamento em relação à safra atual é de mais de 12 milhões de toneladas de grãos. E, mais do que igualar essa capacidade para poder armazenar toda a produção, o desafio é ampliá-la para 20% acima da safra, defende Lorini.

Investimentos. Já existem investimentos nesse sentido, para tentar reverter esse quadro, ou pelo menos diminuir o descompasso entre o crescimento da produção e o da construção de armazéns. No Estado do Paraná, um dos principais produtores de grãos do País, as cooperativas ampliaram os investimentos nas estruturas de armazenagem de R$ 99 milhões em 2006 para R$ 365 milhões em 2010, segundo informou o presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), João Paulo Koslovski.

Do lado do governo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou, para o Plano de Safra 2010/2011, a quantia de R$ 1 bilhão para o Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem (Moderinfra), quantia duas vezes superior à liberada no Plano de Safra anterior.

Plano nacional. Entretanto, ainda que julgue os números positivos, Lorini crê que sem um plano nacional de armazenagem o caminho a ser trilhado continua "infinito". Se considerarmos que a construção de um silo pequeno demanda investimentos da ordem de R$ 5 milhões, o valor investido pelas cooperativas no Paraná não é suficiente para sanar o problema. Já quanto ao Moderinfra, além de serem recursos que não são de tão fácil acesso para as cooperativas e produtores, o valor não se destina somente ao setor de armazenagem, mas a toda e qualquer modernização nas propriedades rurais."

Armazéns herméticos facilitam controle de pragas

A falta de qualidade do armazenamento nos silos e armazéns brasileiros foi apontada como o ponto nevrálgico do setor por todos os que estiveram na 5.ª Conferência Brasileira da Pós-Colheita. Segundo estimativas da Abrapós, do total de silos e armazéns graneleiros existentes, cerca de 40% não oferecem condições mínimas para guardar os produtos. O resultado é a perda anual de cerca 10% da safra, ou 14,7 milhões de toneladas, motivada por manejo ineficiente de pragas, presença de fungos e micotoxinas além de danos físicos aos grãos.

A falta de hermeticidade dos silos produzidos no Brasil impede que algumas técnicas de manejo já utilizadas por aqui, como a aplicação de fosfina para controlar a reprodução da maioria das pragas que atacam os grãos armazenados, seja mais eficiente, o que pode representar, além de desperdício, riscos. "Uma fumigação mal feita resulta não somente em controle mal feito, mas também no aumento da resistência dos insetos", alertou o extensionista do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado de Queensland (Austrália), Philip Burril, que esteve no evento para mostrar os resultados positivos alcançados naquele país com o controle de pragas a partir da construção de silos herméticos.

A falta de estruturas com essas característica impede também que o Brasil adote novas técnicas, como a fumigação com fosfina líquida, em estado gasoso. Atualmente sua aplicação é feita com pastilhas que evaporam em contato com o ar.

Outra técnica de controle de pragas que está sendo pesquisada na Universidade Federal de Vicosa (UFV) também teria eficiência maior se aplicada em silos herméticos. Trata-se do controle de insetos com o uso de ozônio. "Estudos mostram que, ao contrário da fosfina, nenhuma praga apresenta algum tipo de resistência ao ozônio", explica a professora e coordenadora do programa de pós-graduação em engenharia agrícola da UFV, Lêda Rita D’Antonino Faroni. Como a aplicação é feita em fluxo contínuo, porém, é indispensável um ambiente hermético.