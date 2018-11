Falta de vacina faz governo adiar início da campanha contra gripe para idosos

Atraso na fabricação e entrega da vacina contra gripe comum pelo Instituto Butantã, ligado ao governo de São Paulo, adiará a imunização contra a doença de pessoas com mais de 60 anos nas Regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Moradores dessas regiões com mais de 60 anos devem procurar os postos entre 8 e 21 de maio. No calendário original, a vacina seria dada entre 24 de abril e 7 de maio, com a vacina contra a gripe suína.

Com a mudança, a população portadora de doença crônica e na faixa etária acima de 60 anos dessas três regiões terá duas opções: vacinar-se primeiro contra gripe suína - entre 24 de abril e 7 de maio - e voltar aos postos a partir do dia 8 para a vacina contra a gripe comum. Outra opção é esperar até dia 8 de maio, quando poderão tomar as duas vacinas de uma vez. Por causa do atraso, o Instituto Butantã se prontificou a entregar a vacina nos locais necessários.

Idosos que vivem nas Regiões Sul e Norte devem obedecer ao calendário original. A partir de sábado, podem procurar postos para se vacinar contra a gripe comum e contra a suína.

Dos 18 milhões de doses previstas, o instituto entregou até a semana passada apenas um terço. Em nota, o Butantã atribuiu a demora ao aumento da demanda de vacinas da gripe. Além da vacina sazonal, está encarregado de fabricar 63 milhões de doses da vacina contra gripe suína para o Ministério da Saúde.

Indenização. O ministério, porém, em nota de resposta, apontou que, antes da encomenda, o instituto foi consultado "e informou ter todas as condições" para entregá-la. "Em nenhum momento o Instituto Butantã cogitou da possibilidade de atrasar a entrega da vacina sazonal por causa do novo convênio assinado para aquisição de mais 30 milhões de doses de vacina. O ofício informando sobre o atraso chegou apenas na última sexta-feira", diz o texto. A pasta ainda analisa se pedirá indenização.

"Isso não é bom, pois a campanha vinha ocorrendo tradicionalmente nessas duas semanas, antes de a gripe chegar", afirmou o epidemiologista Expedito Luna. "Já não estava bom porque parte dos idosos não receberá a vacina contra a gripe suína."

Em janeiro deste ano, o instituto afirmou que, ao contrário do que havia informado em propaganda eleitoral do PSDB, a fábrica de vacinas contra a gripe - um acordo de cooperação com o laboratório francês Sanofi-Pasteur (divisão de vacinas da Sanofi-Aventis) - ainda não estava funcionando por falta de certificação, conforme revelou o Estado. Mas prometeu fazer as encomendas em outro local. Ontem, o instituto não quis responder questionamentos sobre a fábrica, que também tem participação do Ministério da Saúde. Em nota, a Sanofi informou que a certificação será concluída até setembro.

Até agora foram vacinados contra a gripe suína 28,3 milhões de brasileiros. "Estamos preocupados com gestantes, portadores de doenças crônicas e adultos jovens de 20 a 29 anos", afirmou ontem o secretário de Vigilância em Saúde, Gerson Penna. / COLABOROU FABIANE LEITE