Falta energia no Fórum de Guarulhos-SP Faltou energia no Fórum de Guarulhos (SP) na tarde desta terça-feira e o juiz estabeleceu um intervalo de 5 minutos. No local acontece o julgamento do caso Mércia. Segundo os funcionários, havia um gerador que seria acionado para dar prosseguimento ao julgamento. Um funcionário do local afirma que é comum faltar luz: "A energia cai até quatro vezes em um dia. É normal". O ex-policial militar Mizael Bispo de Souza é acusado de matar a ex-namorada Mércia Nakashima em 2010.