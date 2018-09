Falta luz em aldeia Krahô

Dodonim participa de um projeto, junto com os professores, de confecção de um dicionário krahô/português. Renato escreveu um livro em krahô, destinado à alfabetização em língua materna da meninada da aldeia, que fica a 7 quilômetros de Itacajá, a 320 quilômetros ao norte de Palmas, capital do Estado.

Apesar de estarem no século 21, fazendo graduação num curso superior, sabem que sua aldeia ainda vive a realidade do subdesenvolvimento, sem luz elétrica, sem estradas, com quase todas as 300 pessoas que ali vivem dependendo de programas como Bolsa-Família.

As pessoas juntam o dinheiro recebido desse benefício e compram gêneros alimentícios. No dia em que a reportagem do Estado esteve na aldeia, eles haviam comprado uma vaca. A carne foi dividida em quantias exatamente iguais, sendo distribuídas em todas as casas.

"As coisas mudam. Estamos nos adaptando à sociedade. Aqui na aldeia a vida é diferente, tudo é calmo, tudo é repartido de igual para igual", contou Renato, que um dia será cacique. "Mas é preciso ensinar as crianças, prepará-las para esse novo mundo que se abre, que não vai nos tirar a sensibilidade indígena, mas vai nos integrar a um mundo do qual não podemos fugir."

Dodonim lembrou que, quando as autoridades brancas levaram as escolas para as aldeias indígenas, a realidade deles não foi respeitada, porque toda a configuração obedecia a outro tipo de orientação, completamente estranha aos índios. Hoje, isso mudou e as aulas na escola seguem os rituais krahô.

Do mesmo modo, Dodonim considera que o assistencialismo oficial prejudicou os índios. "Passaram a nos trazer farinha e arroz, o que nós já sabíamos produzir. Então, se nos davam esses produtos, produzi-los para quê?"

Isso fez com que os índios parassem de plantar e optassem por viver às custas dos favores oficiais. "Estamos tentando superar isso. Temos debatido o assunto com as autoridades e temos sido ouvidos."

No escuro. Apesar de o governo federal apregoar os benefícios do programa Luz Para Todos, que teria levado energia elétrica a quase 100% das propriedades rurais, os krahô não têm rede de energia elétrica em suas aldeias.

Veículos pequenos têm dificuldades de chegar a Manoel Pequeno, cidade mais próxima de Itacajá. Há bancos de areia por todos os lados. Para as outras cidades, que ficam mais distantes, só é possível chegar em carros com tração 4x4.

A aldeia, como todas as krahô, foi construída em formato circular. Foi fundada por Secundo Krahô, pai de Dodonim e avô de Renato. "Levamos dias e dias para chegar aqui, carregando couros de animais", contou Secundo.

Ele não sabe exatamente quantos anos tem. A Funai lhe deu uma carteira de identidade na qual aparece com 70 anos. Mas a mulher já está com 90. O filho e o neto calculam que ele também tenha uns 90 anos.