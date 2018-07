Falta vacina contra gripe em clínicas particulares de SP Com o fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe suína marcado para amanhã, as pessoas que não procurarem os postos públicos de saúde podem ficar sem a vacina. Entre as cinco empresas farmacêuticas autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a fabricação e fornecimento da vacina contra o vírus H1N1, da gripe suína, somente uma, a Abbott, está distribuindo a imunização para clínicas e laboratórios particulares, que a vendem por cerca de R$ 80.