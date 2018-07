Faltam vagas em creches e escolas de educação infantil O relatório divulgado ontem, terça-feira, pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aborda a falta de vagas em creches e em escolas de educação infantil, problema comum nas grandes cidades. De acordo com o estudo, apesar de o Brasil ter aumentado as taxas de escolarização nessa fase, as taxas de atendimento são bem menores que as registradas na média dos países considerados.