Faltas de professores aumentam 20% em escolas de SP

Os índices são considerados "alarmantes" pela Prefeitura. Para o sindicato da categoria, a situação é reflexo das condições precárias de trabalho. Os dados foram obtidos pela reportagem pela Lei de Acesso à Informação e fazem parte de diagnóstico feito pela gestão do prefeito Fernando Haddad (PT).

O número de ausências descritas no ano passado soma 14% do total de 200 dias letivos de aulas obrigatórias. Apesar de haver um aumento no absenteísmo na rede em quatro anos, a pior situação ocorreu em 2011, quando foram registrados 1,87 milhão de ausências. De 2011 para 2012, houve uma pequena queda de 4% no total.

A situação é mais preocupante quando se olha para os tipos de faltas. Tirando 1,29 milhão de dias de ausências por licenças (dos quais 893 mil, ou 49,5% do total, são por motivo médico), os docentes, somados, faltaram 510,7 mil dias em 2012. Desse total, 399 mil (78%) foram abonadas, 57 mil (11%) justificadas e 53,8 mil (10%) ficaram injustificadas.

Entre 2009 e 2012, o número de faltas injustificadas cresceu 68%. Já as abonadas deram um salto de 74%. A consultora em educação Ilona Becskeházy lembra que o principal prejudicado com a situação é o aluno. "Tempo de aula é fundamental. É um problema grave no Brasil, não temos um controle social das faltas. Não há uma concepção de que é inaceitável faltar."

Motivos. Para o secretário municipal de Educação, Cesar Callegari, o quadro é preocupante. "Os números de faltas e ausências são alarmantes. Não pode ser considerado natural, embora parte das faltas sejam suportadas pela legislação", diz ele, ressaltando que este ano também já houve muitas faltas. "O nível elevado do absenteísmo é prejudicial à educação."

Cada servidor tem direito a dez faltas abonadas e seis justificadas. Na média, cada professor da rede abonou 6 faltas e teve 1,7 faltas justificadas e injustificadas no ano passado. "Sabemos que melhorar as condições de trabalho é uma forma de diminuir os números."

Para Cláudio Fonseca, presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo (Sinpeem), condições das escolas e deficiências da carreira explicam os dados. "Os índices apontam a mesma causa: a escola é espaço de desconforto, de adoecimento. Mesmo quando não consegue obter licença médica, o professor assume a falta."

