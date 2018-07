Faltou avisar o roteirista

A temporada do Oscar está chegando ao auge. Com a premiação marcada para o fim do mês, Hollywood e a indústria cinematográfica reúnem o apoio em torno de seus filmes favoritos, das trilhas sonoras de sua preferência, dos astros e estrelas mais talentosos e dos roteiros mais envolventes.

Da mesma maneira, muitos daqueles que acompanharam a visita da presidente Dilma a Cuba essa semana tinham na cabeça seu filme favorito, mas viram-se desapontados. A culpa é desse público, e não de Dilma - afinal, estavam esperando pelo filme errado.

Essas pessoas tinham se convencido de que aquilo que veriam nos três dias da presidente em Havana seria um dramático confronto no qual a lendária ativista cometeria a ousadia de desafiar o decrépito regime cubano a respeitar as vozes da oposição. Elas tinham conjurado um roteiro no qual o visto concedido pelo Brasil a Yoani Sanchez motivaria os Castros a responder de acordo, permitindo que a blogueira viajasse ao exterior. Imaginaram um momento digno de Hollywood no qual Dilma se reuniria com Yoani e outros dissidentes, falando em defesa do direito de expressarem suas opiniões políticas e manifestar suas demandas por mudanças.

Essa cena teria rendido um filme clássico da mais alta qualidade, mas Dilma não se reuniu com Yoani nem com nenhum outro dissidente. Referiu-se a Yoani somente como “la bloguera”, dizendo que, após a concessão do visto brasileiro a ela, cabia ao governo cubano determinar se permitiria ou não a partida da dissidente.

Como costuma ocorrer em se tratando de Cuba, aqueles que esperavam ver uma cena como essa projetavam aquilo que desejariam ver, e não aquilo que a história sugeriria como provável realidade do encontro. O roteiro mais adequado para essa viagem poderia ser aquele que mostrasse Dilma numa campanha. O público que buscava atingir seria o de seu próprio país - e, igualmente importante, o público da América Latina, diante do qual aliar-se a Castro e enfrentar os EUA é uma maneira garantida de ganhar pontos. Até mesmo os líderes canadenses, por mais próximos que sejam dos EUA, compreendem que enfrentar Washington é uma forma garantida de atrair apoio.

E foi isso que Dilma fez. Ah, ela de fato falou a respeito de prisões e direitos humanos, apontados por ela como um marco do seu governo, mas não nos termos imaginados: “Vamos começar falando a respeito dos direitos humanos nos EUA, em se tratando de uma base localizada aqui (em Cuba) chamada Guantánamo”. Seguindo o mesmo roteiro do seu predecessor e de outros líderes latinos, ela condenou o embargo americano e ignorou a truculência do regime castrista, incluindo a morte de Wilmar Villar Mendoza no mês passado. Dissidentes dizem que ele estava em greve de fome na prisão. O governo o chamou de criminoso comum.

A presidente fez sua peregrinação para visitar o frágil Fidel, de 85 anos, visita que ela diz ter feita com orgulho, e passou bastante tempo com Raúl, de 80, falando a respeito da importância da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que realizou sua primeira reunião de cúpula em dezembro. Diferentemente da Organização dos Estados Americanos, a CELAC inclui Cuba, mas exclui os EUA e o Canadá, proporcionando bastante espaço para que o Brasil assuma um papel de liderança.

Aos 64 anos, Dilma é jovem o bastante para ser filha de Fidel, e o contraste entre ela e o herói revolucionário reflete a diferença entre Brasil e Cuba. As medalhas e os uniformes há muito desapareceram de Brasília, mas, em Havana, os mesmos velhos rostos continuam a comandar o país, assim como faziam nos anos 60, e poucas mulheres têm cargos de poder e responsabilidade. O Brasil é um país ascendente: sua influência chega cada vez mais longe. A economia cubana está de joelhos. As recentes tentativas de Raúl de implementar mudanças econômicas podem ter amenizado o sofrimento dos 11 milhões de habitantes cubanos, mas permitir que as pessoas vendam badulaques ou que usem legalmente seus carros dos anos 50 como táxis pouco faz para esconder a verdade. É verdade que o regime adotou medidas para abrir o mercado imobiliário, mas, para comprar uma casa hoje, uma família cubana teria de gastar 40 anos de salário. E isso pode ser comparado à deprimente imagem de numerosos edifícios do centro histórico de Havana, que simplesmente desabaram como decorrência de anos de destrutivo descaso.

A revolução castrista sempre dependeu de benfeitores externos para superar o embargo americano. Primeiro foi a União Soviética, depois Hugo Chávez com seus navios de petróleo venezuelano. Com a incerteza que paira sobre o futuro de Chávez (seja nas pesquisas eleitorais ou na ala hospitalar de tratamento do câncer), Cuba procura a ajuda de um novo parceiro. O Brasil deseja ser querido na região e, durante a viagem, a presidente se certificou de que os cubanos entendessem a disposição do País em ajudá-los a empreender seus delicados experimentos envolvendo o capitalismo.

O investimento da Odebrecht na reconstrução do Porto de Mariel esteve no topo da pauta durante os dias que ela passou em Havana, mas podemos ter certeza de que muitos outros pontos foram negociados. Talvez a novidade mais importante tenha sido o entendimento de que a Odebrecht vai ajudar a combalida indústria cubana do açúcar. Nos anos 70, mesmo ano em que Dilma foi presa, Castro desafiou o povo cubano a produzir uma colheita histórica de 10 milhões de toneladas de açúcar, meta cuja realização mostraria a superioridade do sistema comunista imposto por ele ao país. Naquele ano, o Natal foi adiado para não interferir na colheita, e cada cubano foi estimulado a investir seu tempo no corte da cana. A cruzada fracassou (a colheita atingiu a marca de 7,6 milhões de toneladas de açúcar), e alguns historiadores usam esse momento como marco inicial do inglório declínio da revolução.

A mais recente colheita de açúcar em Cuba chegou a pouco mais de 1 milhão de toneladas, triste sombra daquele que já foi um dos maiores exportadores mundiais de açúcar. A especialidade da Odebrecht é a conversão do açúcar em etanol e, apesar da antiga oposição de Fidel ao uso de produtos alimentícios como combustível, Raúl e os anciãos que o rodeiam parecem enxergar a possibilidade de um futuro desprovido do petróleo venezuelano.

Os cubanos adoram filmes, tanto nacionais quanto estrangeiros. Conforme se aproxima a noite do Oscar, podemos nos perguntar qual dos indicados a melhor filme do ano vai receber o apoio dos cubanos, entre eles Fidel e Raúl. Será que eles torcerão por Hugo, ou será que preferem ver Histórias Cruzadas (The Help) levar o prêmio? / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL