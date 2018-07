Faltou proteção a ex-diretor de Bangu, diz secretário O secretário de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, César Monteiro, culpou hoje mais uma vez a falta de policiamento ostensivo nas ruas do Rio de Janeiro pela morte do coronel José Lourenço, ex-diretor de Bangu 3 - assassinado em 16 de outubro com mais de 60 tiros de fuzis quando seguia de carro para o presídio. Ele ainda criticou o ex-subsecretário de Unidades Prisionais, coronel Francisco Spargoli, por não ter percebido a necessidade de fornecer segurança ao ex-diretor. "O responsável por fornecer escolta, arma e carro aos diretores e coordenadores era o subsecretário, que, além de ter essa obrigação por função, era amigo pessoal do coronel Lourenço", disse, durante depoimento na audiência pública das comissões de Segurança e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio, que apura a morte do ex-diretor de Bangu 3. Monteiro culpou também Lourenço, que, segundo ele, abdicou da escolta da Polícia Militar por opção própria. O secretário apresentou hoje um documento que comprova que Lourenço dispensou o serviço de escolta militar. Ele disse também que a secretaria já recebeu várias denúncias de que o diretor poderia sofrer uma emboscada e ele havia sido avisado do perigo.