Família acusa médico de amputar perna errada no RS A Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul decidiram investigar uma queixa contra um cirurgião vascular que teria amputado a perna errada de um paciente. O caso ocorreu na semana passada, no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. O policial militar aposentado José Medeiros, de 74 anos, submeteu-se a uma cirurgia para amputar a perna direita, em razão de problemas decorrentes da diabetes. Quando restabelecido da anestesia, ele percebeu que estava sem a perna esquerda. O médico ainda não se manifestou publicamente. O hospital informou por nota que ele optou pela amputação da perna esquerda por constatar, durante a cirurgia, que ela estava em piores condições que a direita. Os familiares alegam que a perna retirada estava boa e que não há nenhum exame que comprove o contrário.