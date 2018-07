Família acusa PM de execução em suposto assalto

De acordo com a PM, Silva teria ido ao bar na hora do fechamento, para comprar cigarro. O PM teria dito que não poderia vender mais nada por o bar estar fechado. Segundo a PM, Silva então sacou uma arma e anunciou o assalto, em companhia de um comparsa. Houve troca de tiros, Silva foi atingido e caminhou por cerca de 150 metros, até cair. Levado ao Hospital Geral de Guarulhos, não resistiu aos ferimentos.

O pai de Silva, João Bosco, de 49 anos, disse que o filho já havia discutido com o dono do bar pela manhã e que a situação se repetiu pela noite. "O médico me disse que ele deu entrada com cerca de 12 tiros", contou Bosco. A polícia recolheu cinco cápsulas deflagradas no local do crime. Silva, que morava com a família próximo ao local do crime, havia passado sete anos preso por latrocínio (roubo seguido de morte).