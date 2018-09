Família brasileira de Sean pede intervenção de Dilma

Nesta quinta-feira, o advogado Carlos Nicodemus, que defende a família brasileira, teve um encontro com a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos. "Houve todo um esforço brasileiro para que a Convenção de Haia fosse cumprida e o menino devolvido ao pai. Mas agora não se tem a reciprocidade. Os avós de Sean só querem que a Convenção de Haia seja cumprida pelos Estados Unidos e eles possam visitar o neto", afirmou Nicodemus.

De acordo com o advogado, a ministra se comprometeu a levar o assunto à presidente Dilma Rousseff, que terá encontro com Obama no próximo sábado. Nesta sexta-feira, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) deve fazer um pronunciamento no Senado, defendendo também o direito de visita dos avós maternos.

Sean se viu no meio de uma disputa judicial internacional entre o pai, os avós maternos e o padrasto, João Paulo Lins e Silva, depois que sua mãe, a estilista Bruna Bianchi morreu no parto da filha caçula. Bruna havia viajado ao Brasil com o menino, então com 4 anos, para passar férias. Ao chegar, ela decidiu se separar de David Goldman.

Ele entrou com ação para reaver o filho, com base na Convenção de Haia, que trata do sequestro internacional de crianças. A Justiça brasileira concedeu a Bruna a guarda do filho. Com a morte de Bruna, os avós e o padrasto disputaram com Goldman a guarda do menino. O americano ganhou a ação e levou o filho para viver com ele, em New Jersey.