Família da 1ª vítima se diz chocada e pede por justiça "Minha irmã estava saudável, quase nunca pegava gripe. Estamos chocados e revoltados com sua morte", afirma Aline Monteiro, de 25 anos, irmã gêmea de Mayra Monteiro - a primeira das pessoas que morreram após passarem por ressonância magnética com uso de contraste no Hospital Vera Cruz. "Minha irmã tinha voltado ao trabalho na terça-feira e estava terminando uma série de exames preventivos de saúde. Ela estava superbem, não tinha problema renal nem usava medicamentos", explicou a irmã, durante o enterro.