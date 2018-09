Família da juíza faz críticas às conclusões da polícia A família da juíza Patricia Acioli recebeu com desconfiança a notícia de que seus assassinos foram identificados. Para Humberto Nascimento, primo da magistrada, as conclusões apresentadas "não batem" com a investigação independente realizada pela família. Nascimento acredita que outros policiais participaram e afirma que houve "apoio logístico e acobertamento do 7º BPM (São Gonçalo) e do 12º BPM (Niterói) na execução de Patrícia".