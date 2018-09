Família de aluno agride dois professores em escola de SP

Dois professores da Escola Estadual Valois Scortecci, do município paulista de Barretos, na região de Ribeirão Preto, foram agredidos por parentes de um estudante de 13 anos na quarta-feira. Os familiares do adolescente invadiram a escola e agrediram os professores com paus e canos de ferro. Em reunião realizada na quinta-feira, 6, o Conselho da Escola já decidiu que o jovem deverá ter transferência compulsória para outra instituição. O menino, que cursa a 8ª série do Ensino Fundamental, havia desafiado o professor Adriano Cândido Pereira após um ato de indisciplina em sala de aula. Segundo a diretora, Leda Pedro Farra, o "problemático" aluno, que estudava havia quatro anos na escola, jogou uma carteira sobre Pereira, que havia ordenado a sua saída da sala. Na investida, o professor pegou o garoto pelo braço e o menino começou a chorar, alegando que seu braço tinha quebrado. Um funcionário foi chamar a mãe do estudante, mas o aluno se antecipou e contou sua versão no caso. A mãe e irmãos do adolescente chegaram com paus e canos nas mãos. "A mãe dele estava totalmente descontrolada e disse que ira matar o professor", afirmou Leda. Pereira se refugiu na biblioteca e pouco depois um irmão do aluno, de 27 anos, entrou na escola e o agrediu fisicamente, além de atirar um furador de papel na cabeça da professora Eloísa Regina Alves, que desmaiou. Ela foi socorrida por uma ambulância até o hospital. A Polícia Militar (PM) registrou boletim de ocorrência do caso. Segundo o coordenador do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), André Luís Marqui, o órgão prestará toda a assistência jurídica aos professores agredidos. Em nota distribuída nesta tarde, a Secretaria da Educação estadual diz lamentar "o crime ocorrido contra professores da escola Valois Scortecci, em Barretos". A secretaria informa já ter entrado em contato com as vítimas da violência e se colocado à disposição, caso haja necessidade de auxílio. "O zelador que cuida da escola e os inspetores não conseguiram evitar a invasão dos criminosos", afirma o texto. "A direção da escola informou à Secretaria que um aluno (parente dos agressores) participou da violência contra educadores. Nesta quinta-feira, 6 de novembro, este aluno foi expulso e transferido", conclui a nota.