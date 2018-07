Família de brasileiro morto em Sydney pede sigilo

A família da vítima já deve saber resultados prévios dos exames de necropsia e de toxicologia de Roberto, realizados pela polícia do Estado de Nova Gales do Sul, apontam informações não oficiais. O diálogo entre responsáveis pelas investigações e Ana Luisa Laudisio, irmã de Roberto que vive em Sydney, segue sigiloso. A família também pediu discrição a amigos e colegas.

Apesar da estratégia de silêncio, a imprensa australiana continua a destacar o suposto roubo do pacote de biscoito praticado por Roberto e a suspeita do uso de drogas por ele. As autoridades locais prosseguem defendendo publicamente as armas de choque e a conduta policial.

As duas irmãs de Roberto divulgaram nesta quinta-feira uma nota, em inglês e em português, após reunião com o cônsul-geral do Brasil, Américo Dyott Fontenele."Entendemos que as autoridades competentes estão realizando uma investigação sobre o que aconteceu e aguardamos as conclusões", escreveram. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.