Família de casal morto no México sofre para trazer corpo Familiares dos turistas brasileiros que morreram afogados em uma caverna no México há cerca de duas semanas dizem enfrentar dificuldades para trazer os corpos de volta ao País. José Brugnaro Neto, de 34 anos, e Renata Alves Costa, de 36, morreram enquanto faziam um mergulho turístico monitorado na caverna de Chac Mol, em Playa del Carmen, na região da Riviera Maya, no México.