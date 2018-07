Família de coreanos é torturada durante assalto em SP

O dono da casa, um comerciante de aproximadamente 55 anos, foi rendido por um dos criminosos quando chegava a pé na residência por volta das 21h30, na Rua Coronel Morais. A quadrilha então invadiu o imóvel e amarrou todas as vítimas, entre elas um menino de apenas 5 anos. Uma testemunha da ação dos bandidos alertou policiais militares da 3ª Companhia do 13º Batalhão que realizavam uma blitz na região. Rapidamente os policiais cercaram o sobrado.

Os assaltantes, um de 18, outro de 19 anos, e dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram dominados pelos policiais; parte no piso térreo do sobrado. Eles já haviam separado dinheiro, celulares e eletroeletrônicos. "As vítimas foram torturadas e sofreram alguns ferimentos. O adolescente de 17 anos vai fazer 18 daqui a três dias e já era procurado por vários crimes pela Fundação Casa.", afirmou o capital PM Aldrin Corpas.

Duas das vítimas, com cortes na cabeça, foram encaminhadas para o pronto-socorro Santana. Os dois bandidos maiores, segundo a polícia, já têm passagens por roubo e receptação. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial, do Brás/Belém, onde os criminosos de 18 e 19 anos foram autuados em flagrante. Os adolescentes serão encaminhados para Fundação Casa.