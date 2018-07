Família de criança é indenizada por acidente em parque A rede de parque de diversões eletrônico Hot Zone terá que indenizar a família de uma criança que se machucou na unidade do BH Shopping, em Belo Horizonte. A garota de 9 anos foi atingida depois que parte da estrutura do brinquedo em que estava se desprendeu do teto. Ela teve fratura dos ossos da tíbia e fíbula de uma de suas pernas. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 15 mil pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) - a decisão é de segunda instância.