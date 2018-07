Família de desaparecido no Malawi protesta no Rio

Os canadenses integram o American Rescue Team International (Arti), equipe de resgate que atua em várias partes do mundo, inclusive com participação no resgate às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001. ?Essa equipe foi chamada porque não há mais pessoas competentes que possam se envolver nas buscas no Malawi. Todas as pessoas que tinham algum conhecimento de resgate já estão atuando. No total, são 55?, afirmou a professora Maria de Fátima Buchmann, mãe do economista.

Amigos e parentes de Buchmann, de 28 anos, se reuniram e pagaram US$ 25 mil pela passagem dos voluntários. Foi criado um blog (ajudegabrielbuchmann.blogspot.com) para arrecadar recursos que ajudem a financiar as buscas e a estada para os canadenses. Até ontem, o site havia contabilizado 30 mil acessos. ?O que recebemos ainda não foi suficiente para cobrir as passagens?, afirmou Fátima.

O Itamaraty informou que não houve pedido para contratação de novo helicóptero. As buscas por terra foram priorizadas de comum acordo entre a família e a chefia do parque. E não há previsão para o pagamento de passagem de voluntários. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.