Família de designer agredido em livraria recebe ajuda A família Herz, dona da Livraria Cultura, arrematou ontem por R$ 17 mil a "Vaca de Sampa", criada pelo designer Henrique Carvalho Pereira para a Cow Parade, no leilão beneficente no Jockey Club em São Paulo. O jovem foi ferido na cabeça com um taco de beisebol dentro da livraria, na avenida Paulista, centro da cidade, no dia 21 de dezembro do ano passado. Hoje ele completa 22 anos e passará o aniversário na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Além do dinheiro, a família do designer ganhou a escultura de presente.