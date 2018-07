Família de Eloá autoriza doação de órgãos da menina A família de Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, autorizou hoje a doação dos órgãos da menina, que teve a morte cerebral confirmada às 23h30 de ontem. Ela foi baleada na cabeça na noite de sexta-feira pelo ex-namorado Lindembergue Alves, de 22 anos, que a manteve refém durante quatro dias em Santo André. De acordo com a dra. Rosa Maria Aguiar, diretora do Centro Hospitalar de Santo André, um dos irmãos de Eloá ligou autorizando a doação às 10h30. "Ficamos felizes com este ato de doação num momento tão horroroso como esse", afirmou a médica. Uma equipe do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia deve ir ao local às 12 horas para fazer a captação. Após a captação, o corpo de Eloá será levado para o Instituto de Medicina Legal.