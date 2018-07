Família de italiano morto em assalto chega a São Paulo

No último sábado, às 18h30, o bancário estava com um amigo espanhol em um Honda Civic quando os dois foram abordados por dois homens em uma moto. Os suspeitos bateram com uma arma no vidro do carro e anunciaram o assalto. Lotto, que não falava português, saiu do carro na tentativa de escapar dos criminosos, mas os ladrões atiraram nas suas costas. Eles fugiram sem levar nada.

Com ferimento no tórax, o italiano chegou a ser levado para o Hospital 9 de Julho, a cerca de 4 quilômetros do local do crime, mas morreu antes de chegar ao Pronto-Socorro. O amigo espanhol que o acompanhava não foi ferido. O bancário italiano chegou ao País na última sexta-feira, 20, com o objetivo de se mudar definitivamente para o Brasil, informou a polícia.

A ocorrência foi registrada como roubo seguido de morte no 14º Distrito Policial, mas nesta segunda passou para o 15º DP, que cobre a área onde o crime aconteceu. A SSP afirma que Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) também assumiu parte das investigações. Até o momento, os assaltantes não foram identificados.

A reportagem procurou o Consulado da Itália em São Paulo, mas até às 10h50 não conseguiu contato. A entidade falou com a família da vítima no domingo, 22. Eles são da região de Vêneto, no nordeste do país. Os familiares pediram para as autoridades o máximo de discrição na divulgação de informações. Ainda não há informações sobre o destino do corpo de Lotto.

Nos primeiros cinco meses deste ano, a região do 15º DP registrou 625 roubos, um aumento de 21,6% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo as estatísticas mensais de criminalidade divulgadas pela SSP.