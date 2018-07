Família de Mércia pedirá justiça em manifestação em SP Familiares e amigos da advogada Mércia Nakashima, encontrada morta no dia 11 de junho, programaram para a tarde de amanhã uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), na região central da capital paulista. Segundo Claudia, irmã da vítima, cerca de duas mil camisetas com a foto de Mércia já foram distribuídas aos participantes. "Além das camisetas, os manifestantes estarão com cartazes e faixas pedindo que se faça justiça", explica.