Família de rapaz morto em favela acusa policiais

Parentes do mecânico estiveram na manhã desta sexta-feira no Instituto Médico Legal (IML), no centro do Rio, para liberar o corpo do rapaz. O laudo do IML vai apontar se o tiro que atingiu Jackson foi dado a longa ou a curta distância, o que indicaria uma provável execução.

O Comando de Polícia Pacificadora (CPP) informou que os quatro PMs envolvidos na ocorrência foram afastados das ruas e realizarão trabalho administrativo até o término do procedimento investigatório. As armas dos policiais foram apreendidas e encaminhadas para exame de balística no Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), que pode determinar se o tiro que matou Jackson partiu ou não da polícia.