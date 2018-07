Família de recruta que morreu em curso processa União A família de um recruta que morreu durante o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, em março de 2010, ingressou ontem com uma ação na Justiça Federal contra a União por danos morais e materiais e pagamento de pensão. Adonai Santos da Costa Júnior, de 19 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela (Ciampa), em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.