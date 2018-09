Família de vítima de queda de Fokker será indenizada

A empresa queria levar a discussão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas não conseguiu porque, de acordo com a Corte, faltaram comprovantes atestando o pagamento de custas do processo.

A Northrop ainda tenta convencer o STJ a analisar o caso, argumentando que a decisão anterior tem excesso de formalismo e que houve o pagamento dos valores.

No acidente com o Fokker-100 morreram 99 pessoas. De acordo com informações do STJ, a Northrop foi condenada a pagar R$ 2 milhões a cada família, mais dois terços do último salário de cada vítima até a data em que completariam 65 anos.