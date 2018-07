Família de vítima identificada ainda não chegou ao RS A secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos deve, se necessário, providenciar o traslado do corpo de Ana Carolina Rodrigues, última vítima identificada na tragédia da boate Kiss, em Santa Maria, que deixou 231 mortos na madrugada do domingo (27). O corpo da estudante, a princípio, deve ser levado para o Departamento Médico Legal, de acordo com o delegado Marcelo Arigony. A família de Ana Carolina reside no centro-oeste do País e não conseguiu até o momento se deslocar para o Rio Grande do Sul.