Família diz que erro causou amputação Um erro no atendimento de emergência no Pronto-Socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos (SP), pode ter causado a amputação do braço de um bebê de 40 dias. Uma enfermeira teria aplicado medicação na artéria - e não na veia -, provocando necrose, acusa a família da criança. O hospital nega.