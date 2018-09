Família diz que jovem queimado delatou bandidos no ES A família do jovem de 16 anos, que teve o corpo incendiado por um grupo de adolescentes na quinta-feira, 8, no Noroeste do Espírito Santo, não acredita na motivação do crime. Segundo a Polícia Civil, o garoto teria participado de assalto a um posto de gasolina no bairro Santa Mônica, no município de Baixo Guandu, mas não aceitou dividir com os comparsas a quantia roubada, R$ 700,00. Para a avó da vítima, o rapaz teria "dedurado" os assaltantes e, por isso, foi torturado.